Mãe de três filhos, Carolina Deslandes assinalou esta quarta-feira o 5º aniversário do seu primogénito, Santiago, com uma emotiva declaração tornada pública nas redes sociais.

“Sonhei-te toda a minha vida. (...) Pedi que chegasses a todas as estrelas cadentes, todos os túneis que passava sem respirar, todas as horas em capicua. Queria-te desde tão nova, Santi, porque eu sabia que era essa a minha missão no mundo. Ser mãe. E tu escolheste-me para ser a TUA mãe. (...) Viva o Santi, o menino dos olhos de mundo”, escreveu Deslandes, que é ainda mãe de Benjamim, de 4 anos, e Guilherme, de 2.

A artista atua a 17 de julho no festival EA Live, em Évora.