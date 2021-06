Lorde revelou a data de lançamento para o seu novo álbum, "Solar Power": 20 de agosto.

O sucessor de "Melodrama" foi produzido por Jack Antonoff, e conta ao todo com 12 faixas, que a artista neozelandesa diz serem "uma celebração do mundo natural, uma tentativa de imortalizar os sentimentos profundos e transcendentes que sinto quando estou na natureza".

"Aprendi a respirar e a conectar-me. Isto foi o que saiu", acrescentou. O disco não será disponibilizado em CD, mas numa caixa amiga do ambiente, que incluirá várias notas escritas à mão, fotografias exclusivas e um cartão para download do disco.

A "Solar Power" irá suceder-se, em 2022, uma digressão mundial que terá início em fevereiro e terminará em junho, com várias datas pela Europa. Confira aqui a capa, o alinhamento e o calendário completo:

01. The Path

02. Solar Power

03. California

04. Stoned in the Nail Salon

05. Fallen Fruit

06. Secrets from a Girl (Who’s Seen It All)

07. The Man with an Axe

08. Dominoes

09. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling

26/02 – Christchurch, NZ @ Electric Avenue Festival

27/02 – Upper Moutere, NZ @ Neudorf Vineyards

01/03 – Wellington, NZ @ Days Bay

02/03 – Havelock North, NZ @ Black Barn Vineyards

04/03 – New Plymouth, NZ @ Bowl of Brooklands

05/03 – Auckland, NZ @ Outerfields

10/03 – Brisbane, AUS @ Riverstage

12/03 – Melbourne, AUS @ SMMB

15/03 – Sydney, AUS @ Aware Super Theatre

19/03 – Perth, AUS @ Belvoir Amphitheater

03/04 – Nashville, EUA @ Opry House

05/04 – Detroit, EUA @ Masonic Temple Theatre

07/04 – Montreal, CAN @ Salle Willfrid Pelletier

08/04 – Toronto, CAN @ Meridian Hall

12/04 – Boston, EUA @ Boch Center – Wang Theatre

15/04 – Uncasville, EUA @ Mohegan Sun Arena

16/04 – Washington D.C., EUA @ The Anthem

18/04 – Nova Iorque, EUA @ Radio City Music Hall

20/04 – Filadélfia, EUA @ The Met

22/04 – Chicago, EUA @ The Chicago Theatre

25/04 – Minneapolis, EUA @ The Armory

27/04 – Denver, EUA @ Mission Ballroom

30/04 – Seattle, EUA @ WaMu Theatre

01/05 – Portland, EUA @ Theater of the Clouds

03/05 – São Francisco, EUA @ Bill Graham Civic Auditorium

05/05 – Los Angeles, EUA @ Shrine Auditorium

07/05 – Santa Bárbara, EUA @ Santa Barbara Bowl

25/05 – Leeds, RU @ O2 Academy

26/05 – Edimburgo, RU @ Usher Hall

28/05 – Manchester, RU @ O2 Victoria Warehouse

30/05 – Birmingham, RU @ O2 Academy

01/06 – Londres, RU @ Roundhouse

02/06 – Londres, RU @ Roundhouse

07/06 – Paris, FRA @ Casino de Paris

08/06 – Amsterdão, PB @ AFAS Live

10/06 – Barcelona, ESP @ Primavera Sound

13/06 – Zurique, SUI @ Halle 622

14/06 – Munique, ALE @ Zenith

16/06 – Roma, ITA @ Cavea – Auditorium Parco della Musica

17/06 – Villafranca di Verona, ITA @ Castello di Villafranca

18/06 – Sibenik, CRO @ Saint Mihovil Fortress

21/06 – Colónia, ALE @ Open Air am Tanzbrunnen

23/06 – Berlim, ALE @ Verti Music Hall