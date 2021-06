A primeira edição do festival Sónar em Portugal realiza-se em Lisboa, nos dias 8, 9 e 10 de abril de 2022, e a organização assegura que vai apostar em artistas portugueses num cartaz que além da música junta artes plásticas e audiovisuais e novas tecnologias. A conferência de imprensa de apresentação do evento realizou-se esta segunda-feira, mas o cartaz musical só será divulgado em setembro.

"Há algo excitante acerca de Lisboa", confessou à BLITZ Enric Palau, um dos fundadores do festival, que nasceu em Barcelona em 1994 e entretanto se alargou a outras cidades espalhadas pelo mundo, "queremos sempre dar um sabor especial do país e da cidade ao evento. Em Lisboa, penso que isso vai ser fácil, porque é uma cidade muito rica em termos de intersecção de diferentes culturas".

João Wengorovius Meneses, um dos organizadores do Sónar Lisboa, assegura que a edição portuguesa só faria sentido com uma forte componente nacional no cartaz musical: "Não estaríamos disponíveis para fazer o festival em Portugal se fosse retirado a papel químico de outro contexto qualquer. Queremos muito que ele esteja enraizado de uma cultura e uma energia que muito nos orgulha”.

O evento assume-se com "plataforma" para mostrar novos projetos e Palau defende que quer "levar o som de Portugal a uma plateia mais alargada". "Gostamos de escolher locais onde as pessoas possam descobrir coisas novas. Ter esse sabor especial duplica a atratividade do evento". O cofundador do festival revela também que, ao longo dos anos, houve conversações para trazer o festival para a capital portuguesa mas que "agora parece ser o momento certo": "Lisboa está a viver um bom momento para estas coisas acontecerem".

Esta vinda do festival para Portugal aconteceu, segundo Meneses, "de forma muito inesperada, com um email enviado para Espanha". "Desse email surgiu uma reunião, de onde surgiu outra reunião, de onde surgiu uma equipa, de onde surgiu uma muralha de entusiamo e energia para fazer acontecer. Começou de uma semente muito pequenina, mas, de repente, deu esta copa já muito bonita".

Apesar da insegurança e da "componente de risco" trazida pela pandemia, que obrigou a uma alteração de planos - "chegámos a ter uma primeira data para outubro deste ano e acabámos por ser forçados a rever a calendarização" -, Meneses garante que o Sónar Lisboa quer contribuir "para a esperança, de que todos precisamos, de que em breve estaremos de novo juntos a fazer parte da coreografia das ruas de Lisboa, a dançar nas suas pistas de dança e a poder ver exposições e participar em debates sobre o futuro e as coisas que nos inquietam no presente".

Não levantando ainda o véu sobre a programação musical do festival, assegura que "vai haver muito bons artistas portugueses". "O Sónar também é um festival conhecido por correr alguns riscos a esse nível, no seu line-up, nas escolhas da sua curadoria musical. Estamos muito seguros do talento nacional e achamos que o Sónar é um momento privilegiado para poder ser uma montra desse talento para o mundo".

O Sónar Lisboa terá vários palcos espalhados pela cidade, do Coliseu dos Recreios ao Pavilhão Carlos Lopes, passando pelo Factory Lisbon, no Hub Criativo do Beato, e a Sónar Village, recinto criado de raiz num estacionamento do Cais do Sodré, junto ao rio Tejo, que irá receber atuações durante o dia. O festival estará dimensionado para receber 25 mil pessoas e os primeiros 500 bilhetes, já à venda, custam 95 euros.