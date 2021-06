O novo festival Música no Parque, que acontece em Cascais entre os dias 22 e 31 de julho, adicionou esta terça-feira mais seis artistas ao cartaz. Entre as novas confirmações, avançadas pela promotora Live Experiences, estão nomes como Pedro Mafama, Cláudia Pascoal ou Filho da Mãe.

Em cada uma das seis noites do festival, exclusivamente dedicado à música portuguesa, terão lugar dois concertos, sempre com início às 20h (as portas abrem hora e meia antes). As atuações acontecem no Hipódromo Manuel Possolo.

Consulte o cartaz completo.

22 de julho - Xutos & Pontapés e Churky (bilhetes entre os €10,00 e os €25,00)

23 de julho - Os Quatro e Meia e Mimi Froes (bilhetes entre os €10,00 e os €20,00)

24 de julho - Fernando Daniel e Cláudia Pascoal (bilhetes entre os €10,00 e os €20,00)

29 de julho - Deixem o Pimba em Paz e Filho da Mãe (bilhetes entre os €10,00 e os €20,00)

30 de julho - Carminho e Buba Espinho (bilhetes entre os €10,00 e os €25,00)

31 de julho - Dino D'Santiago e Pedro Mafama (bilhetes entre os €10,00 e os €20,00)