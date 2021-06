O baixista Reginald "Fieldy" Arvizu, um dos membros fundadores dos Korn, anunciou a sua saída da banda por tempo indeterminado.

Numa publicação nas redes sociais, o músico afirmou que esta decisão se prende com o facto de se querer livrar de alguns "maus hábitos", que ao longo dos últimos tempos provocaram alguma tensão entre ele e os demais membros do grupo.

"Nos últimos seis anos lidei com problemas pessoais que fizeram com que voltasse aos maus hábitos. Foi-me sugerido que tirasse uns tempos para me curar", escreveu.

"Irei respeitar aquilo que me foi pedido. Infelizmente, não poderão ver-me em palco com a minha banda. Vou trabalhar para me livrar destes maus hábitos".

Leia a declaração de Fieldy, na íntegra: