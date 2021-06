Afinal, as pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca poderão assistir aos espetáculos de Bruce Springsteen na Broadway, que começam já no próximo sábado.

Aos participantes é exigido um certificado de vacinação, mas aqueles que receberam essa vacina haviam sido excluídos, já que a mesma não foi aprovada pela FDA - a entidade reguladora dos medicamentos nos Estados Unidos.

O estado de Nova Iorque corrigiu entretanto as suas diretrizes, de forma a permitir o acesso aos concertos por parte dos fãs vacinados com a AstraZeneca, ou com qualquer outra vacina aprovada pela Organização Mundial de Saúde.

"Foi um final feliz para os fãs", escreveu o guitarrista Steven Van Zandt nas redes sociais.