Rodrigo Leão acaba de lançar um novo single, 'Friend of a Friend'.

A canção antecipa o próximo álbum do músico português, "A Estranha Beleza da Vida", que deverá sair em outubro, e tem voz e letra da cantora-compositora canadiana Michelle Gurevich.

"Ao longo do seu percurso, Rodrigo Leão tem composto e pensado alguns dos seus álbuns como se de filmes se tratassem, uma história que se quer contar. A partir daí, tal como num filme, trata-se de fazer o casting certo de vozes para cada personagem que assume um papel nesta narrativa", pode ler-se em comunicado.

"'Friend of a Friend' traz de novo esta ideia do ambiente cinematográfico, com o casting de voz a recair sobre Michelle Gurevich", explica-se, adiantando que esta canção nasceu "da procura de um ritmo feliz, com influência da música dos anos 50. Remete-nos para um tempo muito diferente do qual vivemos atualmente."

O vídeo foi realizado por Rodrigo Leão e Michelle Gurevitz, em Lisboa e Copenhada, e conta com imagem e ilustração de Afonso Cruz, que além de escritor é ilustrador e músico.