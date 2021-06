Os The Prodigy divulgaram uma nova versão do clássico 'Breathe'.

Esta nova versão conta com a participação de RZA, dos Wu-Tang Clan, e faz parte da banda-sonora de "Velocidade Furiosa 9".

Uma parte do tema havia sido divulgada nas redes sociais, na semana passada, sem no entanto revelarem mais detalhes. Ouça aqui 'Breathe' com RZA: