Millie Bobby Brown, a atriz inglesa mais conhecida pelo seu papel como Eleven na série "Stranger Things", foi vista a passear pelas ruas de Nova Iorque com Jake Bongiovi, um dos quatro filhos de Jon Bon Jovi.

As fotos publicadas por um jornal inglês parecem confirmar que os jovens são namorados, suspeita desencadeada quando, no início deste mês, Jake Bongiovi partilhou uma selfie com aquela que descreveu como a sua "bff" (melhor amiga para sempre) no Instagram.

Agora estudante universitário, Jake Bongiovi foi notícia em 2018, quando ajudou a organizar um protesto no seu liceu contra a falta de ação por parte do Governo norte-americano quanto à questão do controlo de posse de armas de fogo. Esta é, também, uma causa querida a Millie Bobby Brown.