O ator James Michael Tyler, que na série "Friends" desempenhou o papel de Gunther, o funcionário do café Central Perk, revelou que sofre de cancro da próstata.

O norte-americano de 59 anos recebeu o diagnóstico em setembro de 2018, durante um exame de rotina. Na altura, a doença já se tinha alastrado para os ossos.

"Há quase três anos que vivo com este diagnóstico. Agora está no estádio 4, pelo que provavelmente vai apanhar-me", afirmou.

Em 2018, James Michael Tyler foi submetido a uma terapia hormonal que teve resultados "incríveis", mas "durante a pandemia", no ano passado, o cancro espalhou-se e afetou-lhe a coluna, paralisando-o da cintura para baixo. O ator está agora a fazer quimioterapia.

James Michael Tyler apareceu no episódio especial de "Friends", no mês passado, remotamente. "Fui eu que decidi participar por Zoom, porque não quis tornar o evento triste. Não quis que tivessem de dizer: 'Ah é verdade, e o Gunther tem cancro.'"



Com a partilha do seu estado de saúde, o ator pretende "salvar pelo menos uma vida", apelando aos homens que façam um rastreio precoce da doença.

"Para os homens que detetarem a doença mais cedo, há outras opções. Da próxima vez que fizerem exames de rotina, peçam para fazer um teste. A doença é muito fácil de detetar. Se se espalhar da próstata para os ossos, já é mais difícil de tratar", explica. "Não quero que ninguém passe pelo que eu tenho passado. Não é fácil", confessa, dizendo que a doença o fez valorizar cada momento. "Não desistam. Continuem a lutar. E tenham sempre objetivos."