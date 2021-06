Um fã dos Metallica analisou as letras da banda norte-americana, de forma a determinar qual a palavra mais utilizada por estes.

A análise permitiu concluir que essa palavra é never ("nunca"), que já foi utilizada em canções dos Metallica por 146 vezes.

Entre os temas que a ela recorrem estão o clássico 'Enter Sandman', que contém o refrão off to never never land, bem como 'Through the Never' e 'The Day That Never Comes'.

Em segundo e terceiro lugares, respetivamente, estão one e see, com 127 e 124 utilizações. Veja o gráfico: