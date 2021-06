'Solar Power', a nova canção de Lorde está a ser comparada a 'Freedom '90', êxito de George Michael editado em 1990. Nas redes sociais, há fãs a falar sobre as semelhanças nas melodias e na produção dos dois temas, com um utilizador do Twitter a dizer mesmo: "espero que a família do George Michael receba algum dinheiro pela canção da Lorde. É um plágio de 'Freedom'".

Os herdeiros do falecido cantor britânico, no entanto, já reagiram às comparações, elogiando a canção da artista neozelandesa. "Estamos cientes de que muitas pessoas têm feito uma ligação entre 'Freedom '90' do George Michael e 'Solar Power' de Lorde, o que teria feito o George sentir-se muito lisonjeado", lê-se num comunicado divulgado na sexta-feira.

"Portanto, em nome de um grande artista para uma colega artista, desejamos-lhe todo o sucesso com o single", concluem os herdeiros de George Michael. Ouça 'Solar Power', que será incluído no novo álbum de Lorde, e recorde 'Freedom '90' e tente encontrar as semelhanças.