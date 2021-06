Realizou-se este fim de semana um evento-piloto do festival Download, que juntou 10 mil fãs em Donington Park.

O festival servirá para recolher dados sobre a forma como a Covid-19 se transmite entre os festivaleiros, para perceber se o regresso da indústria musical à normalidade é viável.

Entre os artistas convidados estavam Frank Carter and the Rattlesnakes, Enter Shikari e Bullet for My Valentine, entre outros nomes de peso.

Aos participantes, foi pedido que respeitassem o distanciamento social e o uso de máscara à entrada e saída do festival. No seu interior, tais medidas não foram obrigatórias.

Os participantes só tiveram acesso ao recinto mediante a apresentação de um teste negativo à covid-19, feito à chegada. Após o evento, ser-lhes-á pedido que façam um teste PCR.

Apesar do mau tempo, o festival foi apreciado por todos os presentes - bandas e público incluídos - como o podem atestar estes vídeos: