Rui Reininho é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Luís Guerra, o músico nascido há 66 anos no Porto explica-nos como nasceu o seu surpreendente segundo disco a solo, “20.000 Éguas Submarinas”.

Os 'eternos' GNR, este ano a cumprirem 40 anos de existência, não ficaram de fora. Reininho mostrou-se disposto a recordar os maiores triunfos da carreira da banda, sem se escusar porém a revisitar os 'trambolhões'. “Dos rotundos fracassos lembro-me de quase todos com um certo sobressalto. Aquela sensação de estar tudo em contramão. E de um acesso de mau humor no Bombarral, dos únicos locais a que tenho de pedir desculpa porque parti um camarim”.

Para ouvir a partir dos 27 minutos no podcast Posto Emissor: