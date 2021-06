Pedro Mafama é Pedro Simões. E Pedro Simões é Pedro Mafama. Orgulhosamente lisboeta, da Graça, o artista tornou-se rapidamente uma das revelações de 2021 com "Por Este Rio Abaixo", álbum de estreia no qual mostra o seu fascínio pela forma como a cultura portuguesa se deixou influenciar pelas culturas do sul. Entre fado, mornas, melodias arabescas e ciganas, Mafama construiu um disco com a ajuda do produtor Pedro da Linha e colaborações de Ana Moura, Branko, ProfJam e Tristany. Em conversa com a BLITZ, o músico lisboeta fala sobre os pontos de contacto entre "Por Este Rio Abaixo" e "Por Este Rio Acima", de Fausto, sobre o facto de nunca ter lido "Os Lusíadas", de como abraça o seu lado feminino (e se orgulha das suas unhas de gel) e de como o etnomusicólogo Michel Giacometti se tornou uma influência omnipresente na sua música.

Vivia numa casa musical, os seus pais mostravam-lhe muita música?

Mostravam, sim. Havia muita música, mas só ouvíamos. Ninguém na minha família toca música. Era uma casa onde se vivia a música talvez como em qualquer outra casa lisboeta. Tenho memórias muito fortes de serões em que ouvíamos música todos em família e eu vestia aquela roupa que não podia vestir durante a semana só para dançar e para me soltar. Lembro-me de me perder aos rodopios.

E cantava?

Não.

Tinha vergonha?

Não. Não tinha esse hábito. Desenhava. Impressionava as pessoas era a desenhar. Impressionava mesmo. Davas-me uma caneta e as pessoas paravam a olhar para mim. Distinguia-me muito através do desenho e da criatividade, e só mais tarde comecei a usar a voz.

E o desenho continua presente?

Sim, para rabiscar ideias, mas a parte visual continua muito forte, sim.

Quando percebeu que a música podia ser efetivamente um caminho?

Demorou muito tempo, porque não tive muitos estímulos familiares. A minha mãe sempre disse que eu podia ser aquilo que quisesse e deu-me toda a liberdade do planeta. Formou-me uma pessoa muito livre e ensinou-me que aquilo que melhor tenho para dar é aquilo que é meu, que é próprio, mas o meu sonho de músico nunca foi muito estimulado. Tive de passar muito tempo a escrever sozinho, a cantar para amigos, a fazer as coisas por mim, sozinho, coisas que não resultavam musicalmente, a incomodar a minha mãe e a minha irmã durante o serão. Enquanto elas estavam a jantar, estava eu no quarto a gravar. Foi um percurso muito longo até conseguir fazer coisas que me interessassem.