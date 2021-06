Matthew Tyler Vorce pediu publicamente desculpas por uma série de publicações ofensivas, nas redes sociais, feitas há dez anos.

Nas stories do Instagram, o namorado de Billie Eilish lamentou algumas publicações que fez em 2011 e 2012, consideradas desrespeitosas para com as comunidades negra, asiática e LGBTQ+.

"A linguagem que utilizei foi maldosa e irresponsável, e percebo o quão ofensivas foram essas palavras", afirmou. "Quer se trate de uma letra, de uma citação ou de mim a ser parvo, não importa".



"Não devia ter utilizado este tipo de linguagem e não o voltarei a fazer", concluiu.