Morreu Andy Pollard, stage manager dos Foo Fighters.

As causas da sua morte não foram reveladas. Pollard trabalhava com a banda de Dave Grohl há 12 anos, tendo oferecido igualmente os seus préstimos a artistas como os Kings of Leon, Nine Inch Nails, Beck, Arcade Fire, Arctic Monkeys e Iggy Pop.

Nas redes sociais, os Foo Fighters afirmaram estar "chocados" e "desolados" com a morte de Pollard.

"Não conseguimos imaginar estar em palco sem ele ao nosso lado", escreveram. "Ele não era apenas um elemento-chave da nossa equipa. Era um amigo e um pai fantástico".

Os Foo Fighters atuam este domingo no Madison Square Garden, em Nova Iorque, e já prometeram dedicar esse concerto a Pollard.