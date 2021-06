O animador sueco Alexandro Kröger recriou a edição deste ano do Festival da Eurovisão, recorrendo a peças de Lego.

Kröger já se tinha dado a conhecer, no ano passado, quando fez o mesmo com "A História dos Fire Saga", filme de Will Ferrell sobre o concurso.

O vídeo resume aquilo que foi a edição deste ano, mostrando todas as atuações - os Black Bamba não foram esquecidos - e o momento em que os vencedores, os italianos Måneskin, erguem o troféu.

Veja o resultado: