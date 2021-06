Irá realizar-se em Liverpool a primeira David Bowie World Fan Convention, uma convenção dedicada à figura de David Bowie.

O evento, que terá a duração de três dias, irá contar com colaboradores, amigos e colegas do músico falecido em 2016, para discutir a sua obra e o seu legado. Carlos Alomar, Gail Ann Dorsey e Woody Woodmansey serão alguns deles.

Da convenção fará igualmente parte um "Bowie Ball", que assinalará os 50 anos do lançamento de "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars". O evento tem a organização da fanzine "Glamour" e da promotora Sound City e está marcado para o verão de 2022.