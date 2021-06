Os fãs de Bruce Springsteen que tenham sido vacinados contra a Covid-19 com a vacina da AstraZeneca não poderão assistir aos concertos do músico na Broadway, que começam já no dia 26 deste mês.

Os espetáculos só terão as portas abertas a quem tiver tomado uma vacina aprovada pela FDA, a entidade reguladora dos medicamentos nos Estados Unidos.

A da AstraZeneca não o foi, após terem sido registados alguns casos de formação de coágulos sanguíneos em quem a tomou.

Esta temporada do "Boss" na Broadway terá lugar de 26 de junho a 4 de setembro, pelo que ainda há uma possibilidade de a FDA aprovar o uso da vacina da AstraZeneca até final.

Caso contrário, os fãs que a tomaram - sobretudo os canadianos, australianos e europeus - não poderão marcar presença.