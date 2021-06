À segunda será de vez: Sinead O'Connor voltou a anunciar a sua retirada da indústria musical, semanas após o ter feito e voltado atrás na decisão.

Nas redes sociais, a artista irlandesa afirmou ter estado na dúvida sobre se se iria reformar ou não da música, mas garantiu que, doravante, se focará na escrita.

Sinead O'Connor acrescentou também ter lutado contra "a extrema-direita intelectualmente diminuta" da República da Irlanda, revelando que deve a vida "aos estrangeiros residentes" nesse país.

Antes de terminar com a promessa de fechar a sua conta oficial no Twitter (entretanto realizada), a artista agradeceu ainda "aos fãs, pelo amor que me mostraram ao longo dos anos", e aos seus colegas de trabalho. "Tivemos grandes aventuras e está na hora da próxima", rematou.