Foi anunciado o cartaz completo para a edição de 2022 do Hellfest, um dos maiores festivais de rock e heavy metal do mundo.

Do cartaz fazem parte pesos-pesados como os Metallica, Guns N' Roses, Nine Inch Nails, Faith No More e Deftones, bem como muitas outras bandas de enorme reputação: Scorpions, Megadeth, Avenged Sevenfold, Korn, Judas Priest ou Ministry.

No total, o Hellfest 2022 terá - após duas edições canceladas devido à pandemia - mais de 350 bandas, espalhadas por seis palcos. O festival irá realizar-se de 17 a 26 de junho de 2022, e os primeiros três dias já se encontram esgotados.

Veja aqui o vídeo de apresentação: