Os Foo Fighters irão celebrar o próximo Record Store Day com um lançamento invulgar: "Hail Satin", álbum inteiramente composto por canções disco.

O disco sairá a 17 de julho e verá a banda de Dave Grohl mudar momentaneamente de nome: "Hail Satin" tem assinatura dos... Dee Gees.

Do alinhamento fazem parte quatro versões de temas dos Bee Gees, bem como uma de 'Shadow Dancing', de Andy Gibb, e cinco gravações ao vivo de canções retiradas a "Medicine at Midnight", o último trabalho dos Foo Fighters.

Confira o alinhamento completo:

01 You Should Be Dancing

02 Night Fever

03 Tragedy

04 Shadow Dancing

05 More Than a Woman

06 Making a Fire

07 Shame Shame

08 Waiting on a War

09 No Son of Mine

10 Cloudspotter