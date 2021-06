O filme "The Beatles: Get Back", da autoria de Peter Jackson, vai ser transformado num documentário de três episódios, com duas horas cada.

A estreia está marcada para outono próximo, na plataforma Disney+. Os episódios estão agendados para os dias 25, 26 e 17 de novembro.

O realizador juntou mais de 60 horas de filmagens, feitas por Michael Lindsay-Hogg durante as rodagens de "Let It Be". "The Beatles: Get Back" marcará a primeira ocasião em que o icónico concerto no telhado dos Beatles, o último da carreira da banda, poderá ser visto na íntegra.

"Durante seis horas, poderão conhecer os Beatles com uma intimidade que nunca julgaram possível", garante Peter Jackson. Veja aqui o teaser: