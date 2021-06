Ana Bacalhau acaba de lançar um novo single. De título 'Sou Como Sou', a canção é descrita como "um hino de autoaceitação e de libertação de moldes que não nos servem" e foi escrita por Alex D’Alva Teixeira e Ben Monteiro.

No vídeo, realizado por Tomás Monteiro, Ana Bacalhau contracena com algumas mulheres que conhece e admira: "As características únicas de cada uma refletem a diversidade e riqueza do conceito de feminilidade e de humanidade", explica a artista.

Sobre a inspiração do tema, escreve Ana Bacalhau: "Ser como sou tem sido um objetivo escorregadio, difícil de alcançar. Só há pouco tempo me sinto relativamente confortável na minha pele, aceitando as minhas falhas e até acarinhando algumas delas. Desde miúda que me sinto escrutinada por mim e pelos outros, próximos e estranhos, e estar sob escrutínio público amplificou tudo, o bom e o mau. Trago na memória algumas coisas que de mim disseram e que fizeram mossa."



"[Também já] recebi um comentário a dizer que por me vergar aos moldes dos corpos magros tinha perdido toda a graça. Nunca estive, estou ou estarei bem, não faz parte da minha natureza ser consensual, já aceitei que alguns nunca me aceitarão. Mais importante do que a opinião alheia é a minha, que tanto tempo andou dependente de aprovação externa e que agora, cada vez mais, se liberta da luta que venho travando comigo desde a infância. ‘Sou Como Sou’ é uma canção de autoaceitação e de libertação de moldes que não nos servem."

Veja aqui o vídeo: