Álvaro Covões partilhou, nas redes sociais, uma crítica acesa às novas medidas do Governo no âmbito do combate à covid-19. A partir desta sexta-feira, 18 de junho, a Área Metropolitana de Lisboa "fecha" ao fim de semana, de forma a evitar que o agravamento da situação pandémica se estenda ao resto do país.

"Mandaram-nos ficar em casa meses. Proibiram-nos de participar em funerais ou casamentos. Portámo-nos bem", escreve o diretor da Everything Is New e dirigente da APEFE.



"Autorizaram os festejos do futebol e agora pagamos a fatura e confinamos de novo. Qual vai ser a compensação para os prejuízos das empresas?", interroga Álvaro Covões. "E a compensação para a larga maioria dos cidadãos cumpridores que veem de novo a sua liberdade condicionada. Está na altura de dizer basta! Estamos fartos", remata.