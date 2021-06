Os Soundgarden chegaram a acordo com Vicky Cornell, viúva de Chris Cornell, e voltaram a ter acesso às contas oficiais do grupo nas redes sociais e ao seu website.

Este acordo temporário irá "transferir as contas dos Soundgarden, bem como o website, aos membros restantes da banda" - Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd, bem como ao seu management.

O acordo, pode ainda ler-se num documento obtido pela revista "Spin", "marca o primeiro passo rumo a um diálogo aberto e curador" entre os dois campos, às avessas desde a morte de Chris.

"Esperamos poder celebrar o Chris, e a sua música, por via do respeito mútuo e do amor. Todos reconhecemos a dor profunda causada pela perda trágica do Chris, e o caminho a que nos levou".

O grupo já publicou a sua primeira mensagem aos fãs, na qual pede respeito pela família de Chris. Leia-a aqui, na íntegra;