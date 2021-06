Os Foo Fighters deram esta terça-feira o seu primeiro concerto com lotação completa desde 7 de dezembro de 2019, data em que atuaram em Las Vegas.

Do alinhamento fez parte uma versão de 'Somebody to Love', tema clássico dos Queen - banda bastante acarinhada pelos Foo Fighters -, que contou com o baterista Taylor Hawkins na voz.

O concerto, recorde-se, foi alvo de protestos por parte de manifestantes anti-vacinas, que acusaram o grupo de Dave Grohl de "segregação".

Veja 'Somebody to Love', dos Queen, pela mão dos Foo Fighters: