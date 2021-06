O festival madrileno Mad Cool, que se realiza de 6 a 9 de julho, anunciou o cartaz quase completo para 2022.

Pela capital espanhola passarão bandas como os Metallica, Placebo, The Killers, Muse, Kings of Leon e Pixies, entre muitas outras.

O Mad Cool, recorde-se, partilha habitualmente vários nomes com o NOS Alive, e 2022 não será exceção: Metallica, Faith No More, Imagine Dragons, Royal Blood, Tom Misch, Parcels, Phoebe Bridgers e Seasick Steve passarão tanto por Portugal como por Espanha.

Os Twenty One Pilots, Carly Rae Jepsen, Wolf Alice (atuarão a solo, no Coliseu dos Recreios, em março), Deftones (têm concerto agendado para o North Music Fest, em finais de setembro de 2021), Muse, Kings of Leon e Pixies são alguns dos nomes que ficaram de fora do cartaz do NOS Alive.