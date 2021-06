O elenco da série "Friends", que recentemente se reuniu para um episódio especial, passou pelo Carpool Karaoke de James Corden.

A bordo de um carrinho de golfe, os atores Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer aceitaram o repto do apresentador britânico e cantaram 'I'll Be There For You', a canção da banda The Rembrandts que musicou o genérico da série.

Veja aqui:

"Friends" foi uma das mais populares séries de comédia da televisão norte-americana e "Friends: The Reunion" juntou os seis protagonistas no estúdio onde decorreram as gravações, entre 1994 e 2004. Entre entrevistas com os atores e algumas participações especiais de peso, Kudrow juntou-se a Lady Gaga para cantar em dueto uma das canções mais inesquecíveis da série, 'Smelly Cat'.