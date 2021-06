Damon Albarn deverá lançar o seu segundo álbum a solo em breve, tendo para tal assinado contrato com a editora Transgressive Records, que representa artistas como Foals ou Alvvays.

"O Damon acaba de dar os últimos retoques no seu muito aguardado segundo álbum a solo", escreveu aquela editora nas redes sociais, prometendo mais novidades para breve.

Sobre o sucessor de "Everyday Robots", os responsáveis da editora, que já representaram Damon Albarn no projeto Africa Express, garantem que o novo disco "está entre os melhores trabalhos da sua carreira. A sua paixão voraz pela música e pela exploração não tem limites e desafia repetidamente as convenções e os rótulos."

Damon Albarn estará no Porto no próximo ano, atuando com os Gorillaz no NOS Primavera Sound.