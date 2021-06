Os britânicos SAULT anunciaram o lançamento de um novo disco, intitulado "NINE", que estará disponível durante apenas 99 dias.

"NINE" estará disponível para download através do website da banda, onde se pode ler "107 days left of NINE", o que dá a entender que o disco sairá dia 25. Estará, também, disponível em vinil.

Recorde-se que o álbum "Untitled (Black Is)" foi eleito pela BLITZ o 8º melhor disco internacional de 2020.