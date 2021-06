O Rock in Rio-Lisboa anunciou o cartaz do segundo dia do evento, 19 de junho de 2022, voltando a confirmar os três artistas que estavam no cartaz da edição adiada de 2021: os norte-americanos Black Eyed Peas, a brasileira Ivete Sangalo e o português David Carreira. A estes junta-se a britânica Ellie Goulding, a novidade do dia.

Estes nomes juntam-se às anteriores confirmações do Palco Mundo: Foo Fighters, The National, Liam Gallagher a 18 de junho; Duran Duran, a-ha, Xutos & Pontapés, Bush a 25 de junho; Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB a 26 de junho.

Os bilhetes para a próxima edição já se encontram à venda no site do festival, ficando disponíveis nos locais habituais a partir de 21 de julho. A organização do festival do Parque da Bela Vista faz saber também que os bilhetes já adquiridos, tanto para a data original de 2020 como para 2021, se mantêm válidos.