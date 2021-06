Os Prodigy partilharam um excerto de uma versão nova de 'Breathe', tema clássico editado em 1996.

Esta versão irá contar com a colaboração de RZA, dos Wu-Tang Clan.

Antes de ser lançada oficialmente na sexta, os Prodigy destaparam um pouco do véu que paira sobre esta versão com uma publicação nas redes sociais, onde se podem escutar alguns segundos do tema: