Continua a dar que falar a reação de Bruno Nogueira aos comentários da atriz São José Lapa sobre o programa "Princípio, Meio e Fim", que foi transmitido na SIC.

"Escatologia, sexo, não é um programa de humor. É querer agradar a uma minúscula fatia de espectadores com lobby montado, graçola pós-modernaça já muito batida, velha e sem graça", escreveu São José Lapa sobre o programa de Bruno Nogueira, Nuno Markl, Salvador Martinha e Filipe Melo.

Em entrevista no podcast de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni na Rádio Comercial, "É Preciso Ter Lata", Bruno Nogueira mostrou-se surpreendido com o parecer de São José Lapa, afirmando: “Acho que deve ser muito complicado envelhecer nesta profissão. Às vezes, há dissabores que são difíceis de manteres para ti próprio. Quando vejo a velha guarda a tentar boicotar a nova geração é sempre uma lição para mim: se tudo correr bem na minha vida, não quero repetir, é sinal de que está a correr qualquer coisa mal naquele envelhecimento.”



As declarações de Bruno Nogueira foram criticadas pelo escritor e ex-jornalista Luís Osório, que no Facebook as descreveu como um ataque pessoal a São José Lapa: "Ao dizer o que disse, Bruno estava a repetir um dos preconceitos que mais deve ser combatido, o de que uma pessoa tem um prazo de validade, o de que os velhos são verbos de encher, o de que envelhecer é uma coisa tramada."

Este post de Luís Osório teve reações algo inesperadas; Nuno Markl apareceu nos comentários para garantir que "ninguém está triste com o resultado do Princípio, Meio e Fim. Até direi que raras vezes se sente a felicidade e a liberdade que este programa nos deu. Sabíamos o que estávamos a fazer. Podemos não ter chegado a milhões de pessoas, mas chegámos a um número suficiente de pessoas que se apaixonaram por este nosso projeto". O radialista e humorista escreveu também que "São José Lapa fez um ataque pessoal e amargo, baseado na ideia de que a idade permite tudo: até confundir frontalidade com má criação. E isso é uma desilusão."



Por seu turno, e segundo Luís Osório, São José Lapa enviou-lhe "uma mensagem desagradável por ter usado uma fotografia sua sem autorização. Se ataca assim quem a defende - como de alguma forma eu o fiz no postal sobre a resposta de Bruno Nogueira - não imagino o que seria se a tivesse atacado", lamentou o comunicador.

Agora, também Ana Bola deu a sua opinião sobre o sucedido. Questionada sobre a sua opinião sobre a troca de palavras entre São José Lapa e Bruno Nogueira, a atriz respondeu: "Estiveram os dois mal. Aliás, o que acho é que isto não tem importância nenhuma."