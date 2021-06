O terceiro golo de Portugal contra a Hungria, na primeira partida da Seleção no Euro 2020, corre mundo. Em 'vista aérea' percebe-se com nitidez a geometria dos 33 passes que conduziram ao remate certeiro de Cristiano Ronaldo, quando passavam 2 minutos dos 90 do jogo que os portugueses venceram por 3-0, esta terça-feira.

Diogo Piçarra foi um dos artistas a exultarem com o feito. No Facebook, o cantor e compositor algarvio usou apenas uma palavra para definir a jogada: "Poesia".

Veja aqui os melhores momentos da partida: