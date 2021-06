Morreu a atriz Lisa Banes, aos 65 anos.

Banes não resistiu aos ferimentos provocados por um atropelamento, ocorrido no início deste mês. A sua morte foi declarada na passada segunda-feira.

As autoridades norte-americanas ainda não detiveram quaisquer suspeitos do atropelamento, feito com uma scooter vermelha e preta.

A carreira de Banes começou no teatro, com a presença em peças como "Look Back In Anger", que lhe valeu um Theatre World Award.

No grande ecrã, contracenou com nomes como Tom Cruise (em "Cocktail") e em filmes como "Em Parte Incerta", mas foi na televisão que conquistou os fãs: "Sete Palmos de Terra" ou "Donas de Casa Desesperadas" são apenas algumas das séries em que entrou.