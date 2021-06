Vítor Fernandes, a drag queen Natasha Semmynova, morreu esta terça-feira, vítima de cancro de pulmão.

Nascido no Porto, conciliava a carreira de 'drag queen' com a de maquilhador profissional. Na adolescência frequentou a Academia de Música de Paredes. Em 2015, foi concorrente no "The Voice Portugal", enquanto Natasha Semmynova.

A notícia da sua morte foi divulgada por João Paulo, amigo próximo. "Admirado por muitos, calcou o palco do 'The Voice Portugal' e marcou, escancarou a porta para outras imagens idênticas colorirem o espaço monocromático (...) Vítor Fernandes, ou como muitos de nós a conhecíamos, Natasha Semmynova, deixou-nos esta madrugada. Esse bicho medonho foi mais forte e perdemos mais uma estrela na terra".

Recorde a sua participação no "The Voice Portugal", onde interpretou 'Creep, dos Radiohead:

Veja também um breve documentário sobre o seu trabalho enquanto 'drag queen':