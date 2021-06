Cancelado duas vezes consecutivas, devido à pandemia, o NOS Alive regressa em 2022 com um cartaz onde se destacam Metallica, Da Weasel (que em 2020 deveriam ter regressado aos palcos neste mesmo festival), Imagine Dragons ou Faith No More (que integravam também o cartaz de 2020).



Dos nomes anunciados esta manhã, destaque ainda para o regresso dos ingleses Royal Blood e para a estreia em Portugal da norte-americana Phoebe Bridgers.

Dino D'Santiago e Manel Cruz estão igualmente confirmados no NOS Alive 2022, que acontece de 6 a 9 de julho de 2022. Veja aqui o cartaz.

NOS Alive 2022

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras



6 de julho

Parov Stelar



7 de julho

Seasick Steve

Dino D'Santiago

Inhaler

8 de julho

Metallica

Royal Blood

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers



9 de julho

Imagine Dragons

Da Weasel

Faith No More

Caribou

Parcels

Phoebe Bridgers

Manel Cruz