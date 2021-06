Em entrevista ao podcast Posto Emissor, da BLITZ, David Bruno falou sobre a natureza da sua música, na qual o humor tem sempre uma presença forte, ainda que os seus espetáculos não sejam de comédia.

“Estamos a descrever factos, locais, coisas que existem e que as pessoas reconhecem como sendo reais do nosso país. Se interpretam como comédia, é legítimo. Se há quem interprete como algo sério, também está bem. Significa que está bem feito, porque a arte é mesmo assim, aberta à interpretação de quem está a apreciá-la”, explica David Bruno, que este ano lançou "Palavras Cruzadas", um álbum gravado 'a meias' com Mike El Nite.

Pode ouvir a resposta completa pelos 19m 18s.