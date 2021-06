Os The Kooks têm regresso a Portugal marcado para 2022.

A banda britânica passará pelo Campo Pequeno, em Lisboa, a 16 de março do próximo ano. O espetáculo insere-se numa digressão de celebração do 15º aniversário de "Inside In/Inside Out", o seu disco de estreia.

A primeira parte do concerto estará a cargo dos escoceses The Snuts. Os bilhetes serão colocados à venda em todos os locais habituais a partir do dia 18 de junho, a preços que vão dos 24 euros aos 34 euros.