Foi adiada para 2022 a 12ª edição do Sumol Summer Fest.

Nas redes sociais, a organização do festival confirmou que o mesmo só irá regressar a 1 e 2 de julho de 2022, devido à pandemia da Covid-19.

"Sentimos falta de acampar com os amigos, de ir à praia, de gritar bem alto o nome do nosso artista preferido e, acima de tudo, da liberdade de sermos nós próprios... Tudo fizemos para nos reencontrarmos no Ericeira Camping e darmos as boas-vindas a mais um verão, mas infelizmente, não poderá ainda ser este ano", pode ler-se.

"Trabalhámos ao longo dos últimos meses, conjuntamente com autoridades de saúde e representantes do setor, em medidas que possam permitir o regresso dos festivais em segurança. No entanto, a cerca de três semanas das datas previstas, com o tempo necessário para a preparação e montagens, e não sendo ainda conhecidas as regras para a realização de grandes eventos, tivemos que tomar a difícil decisão de adiar uma vez mais a 12º edição do Sumol Summer Fest".

Os bilhetes entretanto adquiridos continuarão a ser válidos para 2022, não sendo necessária a sua troca. O reembolso poderá ser pedido "nos 14 dias úteis seguintes à data prevista em 2021".

A edição deste ano do Sumol Summer Fest iria contar com nomes como Burna Boy, Trippie Redd ou Piruka, entre outros.