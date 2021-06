Clara McGregor não deixou que um ataque de um cão a impedisse de desfilar pela passadeira vermelha, na estreia do novo filme do seu pai, Ewan.

A atriz de 25 anos foi uma das muitas caras a passar pelo Mob Museum, em Las Vegas, para a estreia de "The Birthday Cake", apesar de as feridas ainda serem bem visíveis.

No Instagram, Clara partilhou uma fotografia sua com a legenda "quando uma dentada de um cão te leva às urgências 30 minutos antes da passadeira vermelha" - sem no entanto oferecer mais detalhes acerca do incidente. Veja: