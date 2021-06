O EDP Vilar de Mouros não se vai realizar em 2021. "Fomos travados quando já estávamos perto de começar as montagens do festival", adianta a organização do evento à BLITZ. "Convictos de que este verão seria possível voltar ao recinto do mais antigo dos festivais do nosso país, resistimos e continuámos a trabalhar, até que novos adiamentos nas digressões dos artistas internacionais desfizeram meses de duros esforços", justificam os promotores do mais antigo festival de verão do país.

25, 26 e 27 de agosto de 2022 são as datas anunciadas para um festival que espera confirmar os artistas anunciados para as edições de 2020 e 2021. Limp Bizkit, Placebo, Suede, Iggy Pop, Bauhaus e Wolfmother eram alguns dos nomes no cartaz.

Os portadores de passe geral ou de bilhete diário para o EDP Vilar de Mouros 2021 têm assegurada a sua entrada na edição de 2022. Contudo, quem não tiver essa possibilidade poderá requerer a devolução do valor dos bilhetes adquiridos.