Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, David Bruno falou sobre o disco que acaba de lançar com Mike El Nite, "Palavras Cruzadas", mas também sobre a canção de apoio à seleção nacional de futebol que apresentou recentemente, 'Até à Final'.

"A inspiração [da canção] é o futebol distrital, aquela conversa de motivação no balneário... o universo da 'Liga dos Últimos', sim, mas também um filme do Al Pacino, 'Any Given Sunday' ['Um Domingo Qualquer', de 1999], em que ele é treinador de futebol americano. Aqui é como se a seleção tivesse um treinador das distritais", explica David Bruno.

Pode ouvir a resposta completa pelos 30m 30s.

Veja ou recorde o videoclip de 'Até à Final'.