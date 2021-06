O festival Amplifest, que estava marcado para outubro, acaba de ser adiado para 2022, no Hard Club, no Porto.

"A decisão, inevitável, resulta de um conjunto de circunstâncias que tornam impossível a realização do Amplifest dentro do quadro de exigência e qualidade que a [organizadora] Amplificasom tem vindo a cimentar ao longo da sua década de existência. Os sucessivos adiamentos de tours de bandas confirmadas para o evento, a ausência de alternativas em linha com a identidade de programação do evento, as incertezas sobre as regras a aplicar ao setor e sobre o desenvolvimento da pandemia são os pontos principais apontados pela organização para a tomada desta decisão", pode ler-se em comunicado de imprensa.

Em outubro de 2022, o Amplifest realizar-se-á, pela primeira vez, no decurso de dois fins de semana. No primeiro, de 7 a 9 de outubro, estão confirmados concertos de Amenra, Caspian, Cult of Luna, Elder, Holy Fawn, Irist, Jo Quail, Oranssi Pazuzu, Pallbearer e Telepathy.

O segundo fim de semana, de 13 a 15 de outubro, contará com a presença da banda canadiana Godspeed You! Black Emperor!

Os bilhetes de 2021 são válidos para o primeiro fim de semana de 2022, sendo também possível pedir o reembolso. Os passes para 2022 são colocados à venda hoje, 15 de junho. Mais informação aqui.