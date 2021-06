Os Wolf Alice anunciaram um concerto em Portugal no próximo ano. Segundo informação avançada pela promotora Everything Is New, a banda londrina sobe ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 3 de março.

Liderados por Ellie Rowsell, os Wolf Alice acabaram de editar o seu terceiro álbum, "Blue Weekend", e, em entrevista à BLITZ, a vocalista recordou a sua primeira passagem pelo Coliseu de Lisboa, em 2018, dizendo que a banda ficou impressionada com o público.

"Quando regressámos para tocar naquela sala magnífica, ficámos 'mas porque é que estamos a tocar aqui? Não somos grandes o suficiente para tocar aqui’. E não éramos, porque não estava lá assim tanta gente, mas o público foi tão fantástico que isso nem teve importância. Senti que estava a tocar num estádio, porque foram todos fantásticos. Não teve importância nenhuma não termos a sala esgotada".

Os bilhetes para o concerto, que terá início às 20h, são colocados à venda na próxima sexta-feira, 18 de junho, às 09h, tendo preço único de €28,00.