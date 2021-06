O próximo álbum dos Cure será o último da sua carreira, afirmou Robert Smith.

Em entrevista ao jornal "The Sunday Times", acompanhado por Lauren Mayberry, dos CHVRCHES (com quem colaborou, recentemente, em 'How Not to Drown'), Smith descreveu o novo disco da banda como "10 anos de vida destilados em duas horas intensas".

"Não creio que possamos fazer algo mais depois disso. Eu não o conseguirei fazer", afirmou.

O novo disco dos Cure, ainda sem título, deverá sair este ano - bem como um disco a solo de Robert Smith.