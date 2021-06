Roger Waters revelou ter recebido uma oferta pelos direitos de utilização de 'Another Brick in the Wall', dos Pink Floyd, por parte do Facebook e do Instagram.

Falando perante apoiantes do ativista Julian Assange, Waters afirmou que essa oferta foi recente, assinada pelo próprio Mark Zuckerberg, e imediatamente rejeitada.

O objetivo de Zuckerberg era o de inserir 'Another Brick in the Wall' num filme promocional do Instagram. "Ofereceram-me muito, muito dinheiro. E a minha resposta é: nem pensar. Vão-se lixar", contou Waters.

"Revelo isto porque é um passo rumo ao seu propósito de tudo controlar. Querem tornar o Facebook e o Instagram ainda maiores, para que continuem a censurar-nos. Zuckerberg é um dos idiotas mais poderosos do mundo", rematou.