Depois dos maus resultados nas últimas edições da Eurovisão, o Reino Unido parece já ter escolhido, e convidado, a grande favorita para representar o país em 2022: Jessie J, voz de êxitos como 'Price Tag', 'Domino' ou 'Bang Bang'.

Segundo o que uma fonte próxima do concurso disse ao jornal The Sun, a BBC, televisão pública encarregue de escolher o artista britânico candidato à Eurovisão, "está determinada a voltar a lutar pela vitória e acha que a Jessie seria a aposta perfeita".

"A equipa de produção está desesperada por um novo começo depois do falhanço deste ano e estão a tentar atrair talento de topo com promessas de vendas de discos lucrativas e exposição mundial", disse a referida fonte à publicação britânica.

Contratar Jessie J, que "tem imensos fãs na Europa", pode, no entanto, não ser fácil, visto que a artista está neste momento a preparar o seu regresso com um novo álbum, tendo editado um novo single, 'I Want Love', na semana passada.

Recorde-se que o representante do Reino Unido na edição deste ano da Eurovisão, James Newman, saiu do festival com o 26º e último lugar, sem um único ponto para a sua canção, 'Embers'. Já em 2019, o Reino Unido tinha ficado em último lugar.